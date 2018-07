"Unbekannte Substanz"

Zwei Bewusstlose nahe Salisbury – Polizei löst Giftalarm aus

04.07.2018, 06:45 Uhr | rtr, AFP, df

Vor dem Krankenhaus in Salibury parken Rettungsfahrzeuge: In der englischen Kleinstadt wurde im März 2018 der russische Doppelagent Sergei Skripal vergiftet. (Quelle: Archivbild/Toby Melville/Reuters)

Erneuter Alarm in der britischen Kleinstadt Salisbury: Ein Paar liegt nach dem Kontakt mit einer "unbekannten Substanz" auf der Intensivstation. Hat der Vorfall etwa mit dem Fall Skripal zu tun?

In der britischen Stadt Salisbury schweben zwei Menschen nach dem Kontakt mit einer "unbekannten Substanz" in Lebensgefahr. Die Polizei bewertete den Vorfall als "schwerwiegend". Im März waren in Salisbury der ehemalige russische Doppelagent Sergei Skripal und dessen Tochter vergiftet worden.

Polizei vermutete zunächst eine Überdosis



Im aktuellen Fall waren die Opfer, eine Frau und ein Mann, bereits am Samstagabend in einem Ort wenige Kilometer außerhalb von Salisbury bewusstlos aufgefunden worden. Zunächst hätten die Beamten vermutet, das Paar habe eine Überdosis Drogen eingenommen. Doch das stellte sich als falsch heraus. "Es werden jetzt weitere Tests durchgeführt, um die Substanz zu ermitteln, die dazu geführt hat, dass diese Patienten krank geworden sind", erklärte die Polizei.







Sergei Skripal und seine Tochter Julia waren im März in Salisbury mit einem Nervengift in Kontakt gekommen, das in der Sowjetunion erfunden wurde. Beide lagen mehrere Wochen lang im Koma, überlebten den Anschlag aber. Der Vorfall löste eine diplomatische Krise zwischen Großbritannien und Russland aus.