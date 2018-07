Streit, Drogen, Diebstahl

Polizeieinsatz bei Techno-Party "Ruhr in Love"

08.07.2018, 14:52 Uhr | dpa

Prügeleien und Streit unter Feiernden haben für mehrere Polizeieinsätze auf einer Raver-Party gesorgt. Dabei kam es zu Festnahmen – und vielen Strafanzeigen wegen Drogen.

Streitereien und Schlägereien unter Feiernden haben bei der Techno-Party "Ruhr in Love" am Samstag im nordrhein-westfälischen Oberhausen Polizeieinsätze ausgelöst. Neun Menschen wurden im Laufe des Abends festgenommen, hieß es in einer Mitteilung. Die meisten kamen später wieder frei. In einem Fall sprachen die Beamten einen Platzverweis aus.

Fahnder stießen während des Festivals bei 350 Ravern auf illegal konsumierte oder gehandelte Drogen. auch wegen Delikten wie Körperverletzung und Diebstahl wurden Strafanzeigen gestellt. Es habe zudem Widerstand gegen Polizeibeamte gegeben.

Insgesamt feierten rund 30.000 Musikfans im Oberhausener Olga Park.