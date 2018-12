'Ndrangheta im Visier

Riesige Razzia gegen italienische Mafia

05.12.2018, 07:54 Uhr | dpa, t-online.de

Internationaler Schlag gegen die organisierte Kriminalität: In mehreren Ländern gehen Ermittler gegen die italienische Mafia vor. Ein Schwerpunkt ist Nordrhein-Westfalen.

Ermittler in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Belgien sind mit einer großangelegten Razzia gegen Mitglieder der italienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta vorgegangen. Es gab am Mittwochmorgen mehrere Festnahmen und Durchsuchungen, wie das Bundeskriminalamt mitteilte.



In Deutschland gab es Einsätze in Nordrhein-Westfalen und Bayern. Der Schwerpunkt sei in NRW, sagte eine BKA-Sprecherin. "Die Maßnahmen dauern derzeit noch an." Laut "Bild" wurden bundesweit mehr als 100 Objekte durchsucht, darunter auch Pizzerien. Einsätze gab es demnach etwa im Rheinland und im Ruhrgebiet.

Die kalabrische 'Ndrangheta gilt inzwischen als die mächtigste italienische Mafia-Organisation. Sie dominiert den Drogenschmuggel nach Europa, insbesondere den mit Kokain, und ist auch in Deutschland aktiv. So gehen die Mafia-Morde von Duisburg im Jahr 2007 auf ihr Konto.

Angeblich 47 Beschuldigte

Die Europäische Justizbehörde Eurojust koordinierte die internationale Aktion. Sie wollte um 12 Uhr am Mittwoch in Den Haag über die Ermittlungen informieren. Das BKA wollte am Nachmittag Details bekanntgeben.





Nach Angaben von "Spiegel Online" ist es das erste Mal, dass die Polizei in Deutschland so massiv gegen die Mafia vorgeht. Allein in Deutschland seien 240 BKA-Beamte und 200 Bundespolizisten im Einsatz, auch der Spezialeinheit GSG 9. Wie das Nachrichtenportal berichtet, richtet sich die Razzia gegen 47 Beschuldigte, die teils seit Jahren in Deutschland Restaurants und andere Unternehmen haben. Knapp 20 Haftbefehle sollen angeblich vollstreckt werden.