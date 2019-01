Entführungsfall in Österreich?

Adelsnahe 88-Jährige auf offener Straße in Limousine gezerrt

23.01.2019, 07:31 Uhr | dpa, AFP, aj, dru

Ein Kameramann filmt im Bereich des Schauplatzes der Entführung einer 88-Jährigen: In Österreich ist eine Frau auf offener Straße entführt worden. (Quelle: Robert Jäger/APA/dpa/dpa)

Dramatischer Vorfall in Österreich: Bei einem Spaziergang mit ihrer Pflegerin wird eine 88-Jährige auf offener Straße in eine schwarze Limousine gezerrt. Die Familie der Frau verwaltet einen Millionenbesitz.

In Österreich ist eine 88-Jährige auf offener Straße entführt worden. Nach Angaben der Polizei war die Frau in Eisenstadt mit ihrer Pflegerin unterwegs, als neben ihr zwei schwarze Limousinen hielten. Die Pflegerin wurde zur Seite gestoßen, anschließend die 88-Jährige in eines der Fahrzeuge gesetzt.

Bei der Frau soll es sich Medienberichten zufolge um Magdolna Theresia Ottrubay handeln. Ihr Sohn Stefan Ottrubay ist der Neffe der 2014 verstorbenen Melinda Esterhazy, der Witwe des 1989 verstorbenen Paul V. Fürst Esterhazy. Stefan Ottrubay verwaltet als Vorstand der Esterházy-Stiftungen und Generaldirektor der Esterházy-Betriebe den Nachlass des Adelsgeschlechts.

Die Polizei wollte sich aus kriminaltaktischen Gründen und aufgrund des Opferschutzes zunächst nicht zur Identität des Entführungsopfers äußern. "Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren", sagte ein Sprecher zur österreichischen Nachrichtenagentur APA und erklärte, die Ermittlungen würden "international" geführt. Die beiden Limousinen hatten demnach womöglich ausländische Kennzeichen.

Großfahndung im Raum Eisenstadt

Der Vorfall löste laut österreichischen Medien einen massiven Polizeieinsatz in der Kleinstadt nahe der ungarischen Grenze aus. Gegen 17.00 Uhr leiteten die Behörden eine Großfahndung im Raum Eisenstadt ein. Nach Angaben eines Augenzeugen wurden Autos mit ausländischem Kennzeichen – insbesondere aus Ungarn – gestoppt und durchsucht.





Der Österreichische Rundfunk (ORF) berichtete, man habe Hinweise darauf, dass es sich womöglich um eine familieninterne Auseinandersetzung handele. Österreichs Innenminister Herbert Kickl zeigte sich aber vorsichtig, was die genauen Hintergründe der Tat angeht. "Zur Stunde ist es nicht wirklich gesichert, ob es sich um eine Entführung im klassischen Sinn handelt", sagte der Minister.