Medienberichten zufolge

Staatsanwaltschaft will Rebeccas Schwager wieder verhaften

04.03.2019, 16:33 Uhr | dpa, TiK

Die 15-jährige Rebecca wird seit über zwei Wochen vermisst. Ihr Schwager wurde zwischenzeitlich festgenommen – und kam wieder frei. Für die Staatsanwaltschaft bleibt er aber weiterhin verdächtig.

Im Fall der vermissten Rebecca aus Berlin will die Staatsanwaltschaft doch noch einen Haftbefehl gegen den Schwager des Mädchens, Florian R., durchsetzen. Ein Richter hatte es am Freitag abgelehnt, den Schwager als Verdächtigen in Untersuchungshaft zu nehmen.



Dagegen will die Staatsanwaltschaft nun Beschwerde einlegen, wie die Deutsche Presse-Agentur und am Montag aus Ermittlerkreisen erfuhr.

Richter reichten die Beweise nicht für Untersuchungshaft

Die Polizei hatte den Mann am Donnerstag festgenommen und musste ihn am Freitag wieder freilassen, weil die vorgelegten Beweise dem Richter nicht für einen Haftbefehl und die Untersuchungshaft ausreichten. Die Staatsanwaltschaft wollte sich dazu nicht äußern. Der "Berliner Kurier" hatte zuerst darüber berichtet.

Am Sonntag wurde erneut mit einem Hubschrauber nach Rebecca gesucht, von dem Mädchen fehlt weiterhin jede Spur.







Worauf sich der Verdacht gegen den Schwager konkret stützt, sagte die Polizei nicht. Sie erklärte nur, es gebe nicht aufzuklärende Widersprüche "zwischen seinen Angaben und den neusten Ermittlungsergebnissen". Laut dem "Kurier" darf der Mann die Stadt nicht verlassen und muss sich regelmäßig bei der Polizei melden.