Ex-Lebensgefährte in Haft

Junge Frau in Fußgängerzone erstochen

13.03.2019, 22:14 Uhr | AFP

In Bad Kissingen ist eine junge Frau in der Fußgängerzone niedergestochen worden, ihr ehemaliger Freund wurde verhaftet. Die Polizei sucht jetzt nach einem Taxifahrer.

Eine 27-jährige Frau ist nach einer Auseinandersetzung mit ihrem Ex-Lebensgefährten in einer Fußgängerzone in Bad Kissingen ihren schweren Verletzungen erlegen. Das Opfer starb gut vier Tage nach der Tat in einem Krankenhaus, wie die Ermittler in Schweinfurt mitteilten. Der mutmaßliche Täter hatte bei dem lautstarken Streit am vergangenen Freitagabend ein Messer eingesetzt.

Verdächtiger unter Totschlagsverdacht

Der 28-jährige Tatverdächtige sitzt bereits seit Samstag in Untersuchungshaft, nach dem Tod der Frau steht er nunmehr unter Totschlagsverdacht. Die Ermittler hoffen derweil auf weitere Zeugenaussagen, um die Hintergründe der Tat aufzuklären.







Gezielt sucht die Kripo nach einem Taxifahrer, der die 27-Jährige am Tag der Tat von Gerolzhofen nach Bad Kissingen gefahren haben soll.