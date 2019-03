Terror in den Niederlanden?

Schüsse in Utrecht – ein Toter, Polizei warnt vor Täter

18.03.2019, 13:11 Uhr | dpa, rtr, AFP, dru

Terroralarm in Utrecht: Mindestens ein Toter nach Schüsse in Straßenbahn

In einer Straßenbahn in Utrecht in den Niederlanden sind Schüsse gefallen. Es gab offenbar einen Toten und mehrere Verletzte. Der Täter ist auf der Flucht.

In der niederländischen Stadt Utrecht sind mehrere Menschen durch Schüsse in einer Straßenbahn verletzt worden. Das teilte die Polizei über Twitter mit. Das niederländische Radio berichtete, dass mindestens ein Mensch getötet worden sei.

Die Behörden riefen für Utrecht und Umgebung die höchste Terrorwarnstufe aus. Schulen wurden aufgerufen, die Türen zu versperren. Die Militärpolizei sei in höchster Alarmbereitschaft, berichtete AP. In Flughäfen und vor wichtigen Einrichtungen seien die Sicherheitsvorkehrungen erhöht worden.

Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, sie wolle einen terroristischen Hintergrund nicht ausschließen. Wie mehrere Medien berichteten, war eine Anti-Terror-Einheit am Tatort im Einsatz. Die Polizei ging Hinweisen nach, wonach ein Verdächtiger mit einem roten Auto geflohen sein soll.

Rettungskräfte am Ort der Schießerei in Utrecht. (Quelle: Peter Dejong/AP/dpa)

Zu dem Vorfall kam es gegen 10.45 Uhr. "Schüsse auf dem Platz des 24. Oktober", twitterte die Polizei. "Mehrere Verletzte gemeldet. Rettungseinsatz im Gange". Laut der niederländischen Nachrichtenagentur ANP lag das Todesopfer zugedeckt zwischen zwei Straßenbahnwagen auf den Gleisen.

Der Sender RTV Utrecht zitierte einen Zeugen mit den Worten, er habe eine Frau nach einer Auseinandersetzung am Boden liegen sehen. Mehrere Männer seien weggerannt.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte äußerte sich besorgt. Rutte habe in Den Haag von einer "beunruhigenden" Situation gesprochen, meldeten niederländische Medien. Der Anti-Terror-Koordinator habe ein Krisentreffen einberufen. Einem Rundfunkbericht zufolge wurden die Sicherheitsvorkehrungen am Regierungssitz in Den Haag verstärkt.

Der Vorfall ereignete sich im Westen der Stadt. Utrecht liegt südöstlich von Amsterdam. Nach Polizeiangaben waren drei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, AFP

