Mord in Offenbach – Täter noch immer auf der Flucht

11.05.2019, 15:56 Uhr | dpa

Ein Porsche mit einem Einschussloch steht in einer Straße: Wie die Polizei mitteilte, soll der Täter am Donnerstagabend in einem anderen Auto geflüchtet sein. (Quelle: Rafael Bujotzek/InZwischenZeit:Filme/dpa)

In dem Mordfall um die 44-Jährige, die am Donnerstag in ihrem Auto erschossen wurde, gibt es keine neue Erkenntnisse. Der 42-Jährige Verdächtige ist weiterhin auf der Flucht.

Nach dem tödlichen Schuss auf eine in einem Auto sitzende 44-Jährige in Offenbach (Hessen) ist der mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht. Es hätten sich bislang keine neuen Erkenntnisse in dem Fall ergeben, sagte ein Polizeisprecher in Offenbach. Die Suche nach dem 42-jährigen Verdächtigen laufe weiter.

Der Mann soll Polizeiangaben zufolge am Donnerstagabend aus einem geliehenen grauen Auto mit Offenbacher Kennzeichen auf die in Frankfurt wohnende Frau geschossen haben. Sie hatte am Straßenrand geparkt und im Auto sitzend auf ihr Kind gewartet.





Der 42-Jährige sei mit der Schwester der Frau bekannt gewesen, hieß es. Die Ermittler gehen von einer gezielten Tat aus. Die Obduktion hatte ergeben, dass die Frau an einem Schuss in die Halsregion starb.