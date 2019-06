Sexhandel, Zwangsarbeit, Erniedrigung

Guru in New York schuldig gesprochen

20.06.2019, 00:42 Uhr | dpa, AFP

In dieser Gerichtszeichnung sitzt der Angeklagte mit seinem Anwalt vor Gericht: Ein "Guru" ist in New York schuldig gesprochen worden. (Quelle: Elizabeth Williams/FRE142054 AP/dpa/dpa)