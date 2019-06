Todesfall in Neuenkirchen

Frauenleiche in Brunnenschacht – Polizei nimmt Sohn fest

27.06.2019, 16:25 Uhr | dpa

Rettungskräfte betreten ein Grundstück in Neuenkirchen: In einem Brunnenschacht im nördlichen Münsterland ist eine Frauenleiche entdeckt worden. (Quelle: Nord-West-Media TV/dpa)

Im nordrhein-westfälischen Neuenkirchen wird in einem Brunnenschacht die Leiche einer Frau entdeckt. Die Polizei hat einen Anfangsverdacht. Im Visier: der Sohn der getöteten Frau.

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Brunnenschacht in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei den Sohn der Toten festgenommen. Erste Ermittlungen hätten einen Anfangsverdacht gegen den 54-Jährigen ergeben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit.

Die Leiche der Frau war am Mittwoch in einem Brunnenschacht in Neuenkirchen im Münsterland entdeckt worden. Der Brunnen liegt auf dem Gelände einer Gärtnerei. Bei der Toten wurde laut Staatsanwaltschaft "wenigstens ein Hämatom" festgestellt. Ursache für die Verletzung könne ein Unfall oder "der Einsatz stumpfer Gewalt" sein. Ein Fremdverschulden könne derzeit nicht ausgeschlossen werden.





Zur Klärung der Todesursache wurde für Donnerstag die Obduktion der Leiche beantragt.