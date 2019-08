Schüsse in Berliner Park

Schwerverletzter flieht vor Rettungskräften

Polizeiwagen im Einsatz (Symbolbild): Die Polizei hat in der Nacht mit einer Einsatzhunderstschaft nach dem mutmaßlichen Schussopfer gesucht. (Quelle: Ralph Peters /imago images)

Weil Zeugen am frühen Morgen Schüsse aus einem Park im Berliner Stadtteil Alt-Treptow hören, alarmieren sie die Polizei. Bevor sich Rettungskräfte jedoch um den verwundeten Mann kümmern können, flieht dieser.

Am frühen morgen fielen in der Nähe der Lohmühlenstraße in Berin wohl Schüsse. Einem Bericht der B.Z. zufolge hörten Zeugen Schüsse aus einer dortgelegenen Parkanlage. Dort sollen ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und ein Anwohner einen stark blutenden Mann gefunden haben.



Den Angaben zufolge haben diese den Rettungsdienst und die Polizei gerufen. Der Schwerverletzte sei jedoch geflohen, bevor diese eintrafen – eine groß angelegte Suche durch eine Einsatzhundertschaft blieb erfolglos. Als einzigen Hinweis haben die Beamten ein blutverschmiertes Fahrrad in einer nahegelegenen Wagenburg ausfindig machen können.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer Straftat.

