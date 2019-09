Großeinsatz in Monheim am Rhein

Drei Verletzte nach Messerangriff in Hochhaus

19.09.2019, 11:02 Uhr | dpa

Großeinsatz der Polizei: In Monheim am Rhein hat ein 20-Jähriger drei Menschen mit einem Messer verletzt und drohte anschließend, aus dem 13. Stock zu springen. (Quelle: dpa)

In Monheim am Rhein kam es zu einem Großeinsatz der Polizei. Ein 20-Jähriger hatte in einem Hochhaus drei Menschen mit einem Messer verletzt. Weil er ankündigte, aus dem 13. Stock zu springen, umstellten die Polizisten das Gebäude. (Quelle: dpa)

In der Nacht zu Donnerstag hat ein Mann unter Drogeneinfluss in einem Hochaus um sich gestochen und mehrere Menschen verletzt. Der Angreifer wurde verhaftet und an eine psychatrische Klinik überstellt.

Ein 20-Jähriger hat in einem Hochhaus in Monheim am Rhein (Nordrhein-Westfalen) drei Menschen mit einem Messer verletzt. Eine 31-jährige Frau sei mit schweren Verletzungen am Hals in ein Krankenhaus gekommen, zwei Männer seien leicht verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Der Angreifer, der augenscheinlich unter Drogen gestanden habe, löste einen Großeinsatz aus. Nach rund zweieinhalb Stunden wurde der Monheimer festgenommen. Er wurde noch am Morgen in einer psychiatrischen Klinik untergebracht, wie ein Polizeisprecher sagte.





Über den genauen Ablauf und den Grund der Tat konnte die Polizei zunächst nichts sagen. In welchem Verhältnis die Verletzten zu dem Mann standen, war ebenfalls unklar. Die Einsatzkräfte waren gegen 22 Uhr zu dem Hochhaus gerufen worden. Auch ihnen habe der Mann mit einem Messer gedroht. Weil er ankündigte, aus dem 13. Stock in die Tiefe zu springen, umstellten die Polizisten das Gebäude. Mehrere Bewohner mussten auf Anordnung der Einsatzkräfte ihre Wohnungen verlassen. Gegen 0.45 Uhr überwältigten die Beamten den Mann und verletzten ihn dabei leicht. Er musste ärztlich versorgt werden.