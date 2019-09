Während Klima-Protesten

Bielefeld: Mann attackiert mehrere Personen mit Messer

20.09.2019, 13:48 Uhr | lw, t-online.de

Der Jahnplatz in Bielefeld: Hier wurden eine Frau und weitere Passanten mit einem Messer angegriffen. (Archivbild) (Quelle: ecomedia/robert fishman/imago images)

Ein Mann attackiert in Bielefeld zunächst eine Frau mit einem Messer. Als Zeugen eingreifen wollen, verletzt er auch diese. Der Bahnverkehr steht still, die Klima-Demo findet jedoch statt.

Während rund 11.500 Menschen im Rahmen der Klima-Proteste durch die Bielefelder Innenstadt zogen, ist ein Mann am Vormittag mit einem Messer auf mehrere Menschen losgegangen. Wie ein Sprecher der Polizei Bielefeld gegenüber t-online.de sagte, soll der Tatverdächtige gezielt eine Frau angegriffen und verletzt haben. Als Zeugen eingreifen wollten, verletzte er auch diese mit der Waffe. Wie viele Personen verletzt sind, konnte die Polizei zunächst nicht angeben.



Die "Neue Westfälische" berichtet, die Tat habe sich gegen 11.30 Uhr an der Stadtbahn-Haltestelle Jahnplatz ereignet. Der gesamte Tunnel wurde demnach geräumt und der Bahnverkehr eingestellt. Dem Bericht zufolge sollen der Mann und die Frau sich zunächst verbal gestritten haben. Dann zückte der Verdächtige ein Messer und stach auf das Opfer ein, das am Kopf und an den Armen verletzt sein soll.







Zwei Passanten, die die Attacke beobachteten, wollten den Mann aufhalten, wurden aber selber durch Stiche des Täters verletzt. Nach dem Angriff floh der Messerstecher, die Polizei konnte ihn allerdings stoppen. Trotz des Vorfalls soll die Klima-Demonstration Fridays for Future über den Jahnplatz ziehen. Wie der Sprecher t-online.de mitteilte, dauere der Polizei- und Rettungseinsatz an. Unklar sei auch, wann der Bahnverkehr wieder den Betrieb aufnehme. Ermittler gehen nun den Hintergründen der Tat nach.