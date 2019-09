Polizei sperrt Dieb mit Vogel ein

View this post on Instagram

Onlangs hebben wij een verdachte aangehouden voor een winkeldiefstal. Tijdens de aanhouding vonden wij een stiekeme getuige met veren en snavel op de schouder van de verdachte. Tijdens de insluiting op ons bureau kwamen wij er tot onze schrik achter dat wij niet in het bezit zijn van een vogelcel of kooi.... Na goed overleg met de verdachte hebben wij ze samen ingesloten🐦... *en uiteraard goed verzorgd! #puc #dieren #bird #politieutrechtcentrum #politie #utrecht