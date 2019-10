Gewalttat mit Schwert

Ein Toter und zehn Verletzte bei Angriff in finnischer Schule

01.10.2019, 14:14 Uhr | dpa, AFP, job, t-online.de

Ein Polizeifahrzeug steht in Kuopio vor dem Einkaufzentrum, in dem die Berufsschule liegt: Bei einer Gewalttat sollen ein Mensch getötet und mehrere verletzt worden sein. (Quelle: Jaakko Vesterinen/Lehtikuva/dpa)

Gewalttat in Finnland: Mit einem Schwert bewaffnet soll eine Person in eine Schule eingedrungen sein. Ein Mensch wurde getötet, viele andere zum Teil schwer verletzt.

Bei einer Gewalttat in einer Berufsschule in Finnland ist ein Mensch getötet worden. Zehn Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Augenzeugen berichteten laut finnischen Medien, eine Person sei mit einem Schwert in einen Klassenraum eingedrungen. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben eine Schusswaffe ein, um den Angriff zu beenden.



Der mutmaßliche Täter wurde laut Polizei festgenommen. Er soll zu den Verletzten zählen. Gefahr für Außenstehende besteht der Polizei zufolge nicht mehr. Gerüchte, dass eine bewaffnete Person in der Gegend herumlaufe, seien falsch. Das Gebäude wurde evakuiert, die Polizei untersucht es.

Hintergründe waren zunächst ebenso unklar wie das Tatmotiv. Die Polizei teilte zu den genauen Ereignissen nichts mit. Die Berufsschule bestätigte, dass es einen schweren Vorfall in ihren Räumen gegeben habe. Auch sie gab zunächst keine weiteren Informationen dazu.







Der Tatort rund vier Kilometer südwestlich von Kuopio wurde abgesperrt. Die Berufsschule liegt in einem Gebäudekomplex mit einem Einkaufszentrum. Kuopio liegt rund 340 Kilometer nördlich von Helsinki.