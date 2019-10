Gefährliche Körperverletzung

Männer schlagen mit Steinen aufeinander ein

22.10.2019, 16:45 Uhr | dpa

Notarztfahrzeug mit Blaulicht (Symbolbild): Beide Männer waren so stark verletzt, dass sie ins Krankenhaus mussten. (Quelle: Markus Brandhuber/imago images)

Ein 25-jähriger und ein 39-jähriger Mann sind in Eisenach bewaffnet mit Steinen aufeinander losgegangen. Sie schlugen einander krankenhausreif. Jetzt ermittelt die Polizei.

Bewaffnet mit Steinen sind zwei Männer in Eisenach (Thüringen) aufeinander losgegangen und haben sich gegenseitig so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus mussten. Die Hintergründe des Streits zwischen dem 25- und dem 39-Jährigen seien bislang unklar, hieß es in einer Polizeimitteilung von Dienstag.





Nach der Auseinandersetzung von Montagabend ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die zwei Männer.