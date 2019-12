Zwei Menschen auf Hawaii erschossen

Mann eröffnet Feuer auf Militärstützpunkt in Pearl Harbor

05.12.2019, 05:38 Uhr | dpa

Schießerei auf Hawaii: Ein Angehöriger der US Navy schießt auf dem Stützpunkt Pearl Harbor auf Zivilisten. Zwei Personen werden dabei tödlich verletzt. Das Motiv des Schützen ist noch unbekannt.

Ein Angehöriger der US-Marine hat auf dem Militärstützpunkt Pearl Harbor-Hickam auf Hawaii auf Zivilangestellte geschossen und zwei von ihnen getötet. Der Schütze selbst sei auch tot, teilte Konteradmiral Robert Chadwick am Mittwoch (Ortszeit) mit. Eine weitere Person sei verletzt und in stabilem Zustand, hieß es. Der Zwischenfall ereignete sich in der Nähe eines Trockendocks auf dem weitläufigen Stützpunkt. Über die Hintergründe lagen keine Angaben vor. Der Vorfall werde von der Navy untersucht.

Joint Base Pearl Harbor-Hickam security forces responded to a reported shooting at a dry dock at @PHNSYIMF. Initial reports indicate the shooter & two shipyard civilian employees are deceased, & one shipyard civilian is in stable condition at a local hospital. 1/5 #PearlHarbor — Joint Base Pearl Harbor-Hickam (@JointBasePHH) December 5, 2019

Pearl-Habor-Gedenkfeier am Wochenende geplant

Das Werftgelände, auf dem sich der Zwischenfall ereignete, liegt in der Nähe der Nationalen Gedenkstätte, auf der an den japanischen Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 erinnert wird. An diesem Wochenende sind dort Gedenkfeiern geplant.









Pearl Harbor ist einer der größten Stützpunkte der US Navy im Pazifik. Das dazu gehörige Hickam ist ein Stützpunkt der US Air Force. Unmittelbar nach den Schüssen wurde die gesamte Anlage hermetisch abgeriegelt. Später sei die Sperre wieder aufgehoben worden, twitterte das Militär.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.