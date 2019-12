Tödlicher Angriff

Mann ersticht Frau auf offener Straße in Stuttgart

08.12.2019, 18:16 Uhr | rok, AFP , dpa

Eine Frau ist in Stuttgart auf offener Straße niedergestochen worden. Sie kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik , wo sie wenig später starb. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

In Stuttgart hat ein Mann am Sonntag auf offener Straße eine Frau mit dem Messer angegriffen und sie tödlich verletzt. Der mutmaßliche Täter sei in der Nähe des Tatorts festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge hatte der Mann gegen 12.30 Uhr auf die Frau eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt. Kurz nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus sei sie gestorben. Die Tat ereignete sich in der Forststraße mitten im dicht besiedelten Stuttgarter Westen.





Die Hintergründe der Tat sind den Angaben zufolge bislang unklar, ebenso, ob sich Opfer und mutmaßlicher Täter kannten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauerten an. Der Verdächtige sollte in der Nacht vernommen werden.