Junger Mann verletzt

Messerstecherei in Düsseldorfer Altstadt

15.12.2019, 14:43 Uhr | dpa

In Düsseldorf geraten zwei Gruppen in eine gewalttätige Auseinandersetzung. Ein 23-Jähriger wird dabei mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei hat zwei Verdächtige festgenommen.

Bei einer Auseinandersetzung in der Düsseldorfer Altstadt ist ein 23-Jähriger aus Neuss mit einem Messer schwer verletzt worden. Zwei Verdächtige im Alter von 19 und 23 Jahren wurden in der Nacht vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Nach den bisherigen Ermittlungen sei eine Kleingruppe in einen körperlichen Streit mit drei jungen Männern geraten, nachdem einer von ihnen einen Diebstahl beobachtet haben soll. Die Gruppe stellte das Trio zur Rede.



Nach dem Messerangriff seien die drei Männer geflüchtet. Ob unter den vorläufig Festgenommenen der Messerstecher ist, sei noch unklar. Ein Mann befinde sich noch auf freiem Fuß, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Opfer kam in ein Krankenhaus, die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich.