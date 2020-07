Fall in Spanien

Telefonterror gegen Frau: Stalker ruft 1.500 Mal an

07.07.2020, 14:47 Uhr | dpa

Massenhafte Anrufe, übelste Beleidigungen: Ein Mann wollte sich nicht mit einer Abfuhr abfinden und terrorisierte eine Frau wochenlang. Sie setzt sich jetzt zur Wehr.

Ein abgewiesener Mann soll eine Frau in Spanien über zwei Monate lang rund 1.592 Mal angerufen haben und in sozialen Medien mit derben Beleidigungen über sie hergezogen sein.



Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Asturien hatte der Telefonterror schon im August 2018 begonnen, als die Frau dem Mann klar gemacht habe, dass sie nichts von ihm wissen wolle, wie die Nachrichtenagentur Europa Press am Dienstag meldete. Von da an habe der Mann die Nummer der Frau zu jeder Tages- und Nachtzeit angerufen. Ganz extrem sei es zwischen dem 3. April und dem 31. Mai vergangenen Jahres geworden: in diesen acht Wochen habe er 1.592 Mal angerufen. Daraufhin habe die Frau letztendlich Anzeige erstattet.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Nachstellung, auch Stalking genannt, vor. Im Strafprozess der nordspanischen Stadt Langreo werde sie ein Jahr und neun Monate Gefängnis fordern. Zudem solle dem Mann verboten werden, sich der Frau zu nähern und sie zu kontaktieren. Außerdem solle er eine Entschädigung von 500 Euro zahlen. In Deutschland sieht das Strafgesetzbuch für Nachstellung (Stalking) bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe vor.