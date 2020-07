Fahndung im Schwarzwald

Mann entwaffnet Polizisten und flüchtet – Großeinsatz

12.07.2020, 15:34 Uhr | dpa

SEK-Beamte in einem Hubschrauber: Der mit Pfeilen und Bogen bewaffnete Mann wird in einem Wald gesucht. (Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa)

In Baden-Württemberg soll ein bewaffneter Mann in Tarnkleidung Polizisten bedroht haben und in einen Wald geflüchtet sein. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz – und warnt vor dem Flüchtigen.

Ein mit Pfeilen und Bogen bewaffneter Mann hat am Sonntag in Oppenau im Schwarzwald Polizisten bedroht und ihnen die Waffen abgenommen. Anschließend flüchtete er in einen Wald und wird seither mit einem Großaufgebot gesucht, wie die Polizei in Offenburg mitteilte. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Der Mann soll Kleidung mit Tarnmuster tragen. Die Polizei rief die Menschen rund um Oppenau dazu auf, zu Hause zu bleiben. Es könne nicht genau beurteilt werden, welche Gefahr von dem Mann ausgeht, hieß es. Der Polizei war am Vormittag gemeldet worden, dass sich an einer Hütte ein verdächtiger Mann aufhalte.

Als Beamte ihn dort antrafen, stellten sie den Angaben zufolge fest, dass er neben Pfeilen und Bogen auch ein Messer und eine Pistole bei sich trug. Auf bisher nicht geklärte Art und Weise sei es dem Mann dann gelungen, die Polizisten massiv zu bedrohen und zu entwaffnen, bevor er die Flucht ergriff, hieß es.