Fall von 2013 zeigt Abgründe

Warum der Tönnies-Mitarbeiter Dariusz K. irgendwann zustach

Mobbing und Sklaventreiberei: Die Arbeitsbedingungen bei Tönnies in Weißenfels führten dazu, dass ein Arbeiter dem Vorarbeiter in Messer in die Flanke rammte und dafür nur mild bestraft wurde. (Symbolfoto, Archiv) (Quelle: Marco Stepniak/biky/imago images)

Vor sieben Jahren erstach der Tönnies-Mitarbeiter Dariusz K. beinahe seinen Vorgesetzten, der ihn zuvor lange malträtiert hatte. Hat sich die Situation seitdem verbessert? Im Gespräch mit t-online.de zeigt sich K. skeptisch.



Am 29. Mai 2013 kommt es bei Dariusz K. (Name von der Redaktion geändert) zu einer Entladung, die für seinen Chef fast tödlich geendet wäre: K. rammt an diesem Tag seinem Vorgesetzen die 14 Zentimeter lange Klinge eines Fleischerwerkzeugs zwischen dessen zehnte und elfte Rippe. Der Vorgesetzte, Marcin T. (Name von der Redaktion geändert) hatte ihm kurz zuvor mit einem Faustschlag eine Platzwunde verpasst.

Der brutale Faustschlag ist der Gipfel einer Herrschaft des Schreckens, die Marcin T. in der Tönnies-Fleischfabrik in Weißenfels aufgerichtet hat, wo Dariusz K. arbeitet, so erzählt er es im Gespräch mit t-online.de. K ist angestellt über einen Subunternehmer bei Tönnies und muss T.s diabolische Freude daran, Untergebene zu quälen jeden Tag spüren.



Auf K. hat es der Vorarbeiter T. besonders abgesehen: Mal bindet er K. heimlich die Schnürsenkel zu, damit er stolpert, mal bewirft er ihn mit Fleischstücken, mal zieht er ihm von hinten eine Tüte über den Kopf.

"Es war vor allem die Schuld desjenigen, der mich attackiert hat"

Die Tönnies Fleischfabriken, deutscher Branchenführer in der Fleischwirtschaft, und die dort angewandten Arbeitsmethoden stehen im Moment besonders im Fokus der Öffentlichkeit. Heute lebt K. in Polen, er sagt im Gespräch mit t-online.de, dass er jetzt einen guten Job habe.



Und als K. von seinem Martyrium vor wenigen Jahren berichtet, sagt er: "Die Gegebenheiten im Unternehmen waren nicht sehr gut. Aber es war natürlich auch meine Schuld – und vor allem die Schuld desjenigen, der mich attackiert hat." Er glaube zwar schon, dass sich die Situation verbessert habe, und trotzdem ist spürbar, wie dramatisch das Arbeiten in der Fleischfabrik gewesen sein muss.

Ob sich jetzt etwas verbessern wird? K. kann darauf keine klare Antwort geben, er wirkt aber skeptisch. Sein Fall wirft auch Jahre später noch ein Schlaglicht auf die menschenverachtenden Zustände in der Fleischindustrie. Auf t-online.de-Nachfrage will Tönnies nicht erklären, was sich seitdem geändert hat.

Ein Paar flüchtete vor dem alltäglichen Terror durch den Vorarbeiter

K. wohnte, als er für Tönnies arbeitete in Weißenfels mit fünf Männern in drei Zimmern, alle waren Polen. Und spricht man mit Dariusz K., erfährt man, in was für einer Parallelwelt die Arbeiter der Fleischindustrie leben. Über die Zustände dort weiß niemand so richtig Bescheid, K.s Anwälte mussten, als die Messerattacke gerichtlich aufgearbeitet wurde, Überzeugungsarbeit leisten. Und auch sie selbst mussten erstmal überzeugt werden, dass die Geschichte von Dariusz K. stimmt. Einer seiner Anwälte, Janusch Nagel, sagt zu t-online.de: "Es klang sehr abenteuerlich."

Die Anwälte machen dann in Polen ein Ehepaar ausfindig, das im Gericht davon berichtete, wie es geflüchtet war aus Weißenfels wegen des alltäglichen Terrors durch den Vorarbeiter. Es widersprach völlig dem, was noch in Weißenfels beschäftigte Leiharbeiter aussagten.

Christoph Rühlmann, der zweite Verteidiger von K. sagt: "Viele der Umstände, von denen man jetzt hört, haben wir im Prozess bereits kritisiert. Pferchartige Unterkunft, Schikanen, Ausbeutung." Werkverträge werden ab 2021 nun bundesweit verboten. Zu dem konkreten Fall wollte Tönnies sich auf Nachfrage von t-online.de nicht Stellung beziehen: "Hierzu werden wir uns nicht öffentlich äußern. Der Fall wurde gerichtlich aufgearbeitet."

Sieben Jahre Haft standen als Strafe im Raum

Tönnies hat am Montag ein Sofortprogramm verkündet, um nach dem großen Corona-Ausbruch in Rheda-Wiedenbrück und unter besonderer Beobachtung zu arbeiten. Dabei sollen in Rheda-Wiedenbrück zum 30. September pilotweise 1.000 Werkvertragsbeschäftigte in die Tönnies Unternehmensgruppe übernommen werden, Tönnies stellt auch Wohnmöglichkeiten.



Binnen sechs Monaten sollen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Schlachtung, Zerlegung und Verarbeitung fest angestellt werden. Und das, wo derzeit nach eigenen Angaben konzernweit 9.333 der 18.734 Beschäftigten von Subunternehmen kommen.

Als der Prozess gegen Dariusz K. begann, standen sieben Jahre wegen versuchten Totschlags im Raum, sagen seine Anwälte. Nach den Schilderungen zur Tat und der Vorgeschichte verurteilte die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Halle Dariusz Z. zu einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung, und wegen gefährlicher Körperverletzung. Die harten Drangsalierungen seines Vorgesetzten wirkten sich mildernd auf das Strafmaß aus.

Zusätzlich sollte Dariusz K. ein Schmerzensgeld von 1500 an seinen ehemaligen Vorgesetzten, Marcin T. zahlen. Doch dabei ließ das Gericht Dariusz K. die Wahl: Entweder er zahlt das Geld oder er geht für einige Tage ins Gefängnis. Dariusz K. sagt dazu: "Lieber wollte ich die Strafe absitzen, als ihm noch Geld zu geben."