Passant findet Leichen

Frau tötete offenbar ihre beiden Töchter und sich selbst

10.08.2020, 17:29 Uhr | dpa

Eine Frau aus Deutschland hat in der Schweiz offenbar ihre vierjährigen Zwillinge und sich selbst getötet. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Eine 30-jährige Frau aus Deutschland hat nach ersten Erkenntnissen der Polizei in der Nähe von Zürich in der Schweiz ihre vierjährigen Zwillingsmädchen und sich selbst getötet. Die drei Toten wurden am Montag in einem im Wald abgestellten Auto aufgefunden.

Leichen in Auto gefunden

Die Hintergründe der Tat sind unklar. Ein Passant habe der Einsatzzentrale ein im Forst abgestelltes Auto mit drei regungslosen Insassen gemeldet, teilte die Kantonspolizei Zürich am Montag mit. Die sofort ausgerückten Rettungskräfte hätten nur noch den Tod der Frau und ihrer beiden Mädchen feststellen können.

Nach bisherigem Erkenntnisstand sei davon auszugehen, dass die in Deutschland lebende Mutter am Sonntag mit ihren Kindern in die Schweiz einreiste.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.