Durch Kopfschuss getötet

Leiche in Fulda gefunden – Tatverdächtiger festgenommen

17.02.2021, 14:14 Uhr | dpa

Polizeiabsperrung: In Fulda wurde ein Mann erschossen. (Symbolbild) (Quelle: EinsatzReport-24/imago images)

Ein Leichenfund in Hessen hatte zunächst Rätsel aufgegeben, ein Mann war durch einen Kopfschuss gestorben. Nun hat die Polizei einen 37-jährigen Verdächtigen in NRW verhaftet.

Nach dem Fund eines toten Mannes in einem abgestellten Auto in Fulda hat die Polizei einen 37-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Die Obduktion des 41 Jahre alten Opfers habe ergeben, dass der Mann durch einen Kopfschuss getötet worden sei, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Es lägen keine Hinweise für einen Suizid vor, so dass man von einem Tötungsdelikt ausgehe.

Verdächtiger wurde in Dorsten verhaftet

Im Zuge der Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen sei dann der 37-Jährige ins Visier der Polizei gerückt. Er sei am Dienstagmittag im nordrhein-westfälischen Dorsten von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen worden. Er soll noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat seien weiterhin unklar. Auch ob die Männer sich kannten, teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit.

Die Leiche des 41-jährigen Mannes war am frühen Montagmorgen in einem abgestellten Auto im Fuldaer Stadtteil Neuenberg gefunden worden. Die Ermittler hatten an dem Fundort Spuren gesichert und Zeugen befragt, auch Beamte des Landeskriminalamtes waren zur Unterstützung gekommen. Im Einsatz waren auch ein Spürhund und eine Drohne.