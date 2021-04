Ermittlungen in Norwegen

Frau auf offener Straße in Oslo erschossen

28.04.2021, 13:04 Uhr | dpa, t-online

Eine Frau ist in der norwegischen Hauptstadt Oslo erschossen worden. Einen mutmaßlichen Täter konnte die Polizei bereits fassen. Vor zwei Wochen war bereits ein Mann Opfer einer Schussattacke geworden.

Mitten in Norwegens Hauptstadt Oslo ist am Mittwochmorgen eine Frau auf offener Straße erschossen worden. Wie die Osloer Polizei dem staatlichen Fernsehsender NRK mitteilte, sei sie am Morgen wegen abgegebener Schüsse im Stadtteil Frogner, wenige hundert Meter östlich des Stadtzentrums, alarmiert worden. Wie ein leitender Polizeibeamter der norwegischen Zeitung "Aftenposten" berichtete, konnten Mediziner am Tatort nur noch den Tod der Frau feststellen.

Wie die Polizei auch über Twitter mitteilte, soll der mutmaßliche, männliche Täter bereits kurze Zeit später in einem Auto auf einer Straße stadtauswärts festgenommen worden sein. Die Beamten konnten dabei eine Schusswaffe sicherstellen, die vermutlich bei der Tat eingesetzt wurde.



Die Hintergründe zu der Tat in dem weitgehend von Villen dominierten Stadtteil Frogner blieben zunächst unklar. Für weitere Details kündigte die norwegische Polizei eine Pressekonferenz um13.30 Uhr an.

Bereits vor zwei Wochen war in Oslo der sehr bekannte Anwalt Tor Kjærvik in seiner Wohnung erschossen worden. Einen mutmaßlichen Täter konnte die Polizei ebenfalls festnehmen.