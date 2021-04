Motiv noch unklar

Vier Leichen in Potsdamer Klinik: "Entsetzliche Tötungsdelikte"

29.04.2021, 12:15 Uhr | dpa, aj, lw

In einer Klinik in Potsdam sind vier Menschen getötet und eine Person schwer verletzt worden. Nach und nach kommen Details zu der Tragödie ans Licht – doch viele Fragen sind noch offen.

Die vier Opfer einer tödlichen Gewalttat in Potsdam waren nach Angaben des Oberlinhauses langjährige Bewohner in der diakonischen Einrichtung. Zwei von ihnen hätten dort seit ihrer Kindheit gelebt, sagte Tina Mäueler, Bereichsleiterin Wohnen in den Oberlin Lebenswelten am Donnerstag. Nähere Angaben zur Identität wurden nicht gemacht.

Bei der Tat war am Mittwochabend auch eine Frau schwer verletzt worden. Eine 51-jährige Mitarbeiterin wurde wegen dringenden Tatverdachts festgenommen. Die Opfer sind laut Polizei in verschiedenen Krankenzimmern einer Station gefunden worden.

Am Donnerstagvormittag wendete sich Dr. Matthias Fichtmüller, der theologische Vorstand des betroffenen Hauses, an die Öffentlichkeit. "Es hat uns allen die Beine weggehauen", sagte er in einer Pressekonferenz. "Das ist etwas, was man nicht so ohne weiteres wegsteckt." Im Verein Oberlinhaus sei man noch nicht zum Trauern gekommen. Die Mitarbeiter stehen unter Schock. Fichtmüller bedankte sich darüber hinaus für die Zuwendung und kündigte an, dass es am Donnerstagabend in der Oberlinkirche eine spontane Gedenkandacht geben wird. In zwei Wochen solle ein Gedenkgottesdienst folgen.

Mordkommission ermittelt

Die Mordkommission der Polizeidirektion und die Staatsanwaltschaft ermitteln zum Verdacht eines vorsätzlichen Tötungsdelikts. "Die Verletzungen aller Opfer sind nach bisherigen Erkenntnissen auf schwere, äußere Gewaltanwendung zurückzuführen", hieß es in der Mitteilung. Der "Bild" zufolge handele es sich bei der Tatwaffe um ein Messer. Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar. Die Verdächtige schweige dem Bericht zufolge zu den Vorwürfen.

Eine Frau gedenkt den Opfern in Potsdam: Der Tod von vier Menschen in der Oberlinklinik erschüttert ganz Deutschland. (Quelle: Michele Tantussi/Reuters)



Offene Fragen seien neben dem möglichen Motiv und dem Tathergang unter anderem auch, ob es sich bei den Toten um Patienten handelte. Auch unklar sei bisher, welche Funktion die tatverdächtige 51-jährige Mitarbeiterin des Krankenhauses innehatte.



Die Ermittler wollten frühestens am Nachmittag über weitere Einzelheiten informieren. "Über den Inhalt der Pressemitteilung des gestrigen Abends hinaus gibt es zurzeit keine weiteren Erkenntnisse", hieß es am Donnerstag in einer Gemeinsamen Pressemitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Potsdam. "Aktuelle Informationen über den Stand der Ermittlungen sind nicht vor dem heutigen Nachmittag zu erwarten."

Polizei verhängt Nachrichtensperre

Die "Bild" und der "Tagesspiegel" berichteten, die Opfer der Tat seien Menschen mit Behinderungen gewesen. Die Tat habe sich im Thusnelda-von-Saldern-Haus ereignet, das Teil der Klinik ist. In der Einrichtung werden Menschen mit schweren Behinderungen betreut. Die Berichte wurden bisher nicht offiziell bestätigt. Die Polizei verhängte eine Nachrichtensperre, weil die Angehörigen der Getöteten benachrichtigt werden sollen, bevor öffentlich weitere Angaben zu den Opfern und den Tatumständen gemacht werden. Das berichteten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten".

Vor den Gebäuden an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Potsdam-Babelsberg standen in der Nacht zum Donnerstag Polizeiautos und Krankenwagen. Kriminaltechniker mit Koffern gingen in ein Haus in der Nähe des Eingangs. Auch ein Notfallseelsorger ging in das Gebäude. Die Polizei ist seit Mittwochabend kurz vor 21 Uhr im Einsatz.

Zu dem Komplex, auf dem sich die Tat ereignete, gehören neben einer Klinik Kitas und Schulen, Arbeitsplätze und Wohnbereiche für Menschen mit Behinderung sowie Beratungsstellen. Der Verein Oberlinhaus beschreibt sich auf seiner Website als diakonisches "Kompetenzzentrum für Teilhabe, Gesundheit, Bildung und Arbeit in der Region Berlin-Brandenburg".

"Furchtbare Nachrichten"

Der Potsdamer Oberbürgermeister, Mike Schubert, schrieb auf Twitter: "Es ist eine unbegreifliche Tat. Unsere Gedanken sind heute bei den Angehörigen der Getöteten, den BewohnerInnen und allen Mitarbeitenden. Wir werden in dieser schweren Zeit an der Seite des Oberlinhauses Potsdam stehen."

Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zeigte sich bestürzt. "Eine schreckliche Nachricht. Ich bin schockiert", sagte Woidke am Donnerstag nach Angaben von Regierungssprecher Florian Engels. "Meine Gedanken gelten den Opfern und meine Anteilnahme den Angehörigen." Im Privatsender BB Radio sprach er von einer grauenhaften und fürchterlichen Tat. "Es ist ein schwerer Tag für Brandenburg."

"Spekulationen jeglicher Art verbieten sich"

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) drückte ihre Erschütterung aus. "Die entsetzlichen Tötungsdelikte in einer Einrichtung (...) in Potsdam-Babelsberg haben mich tief erschüttert und mit Trauer erfüllt", sagte Nonnemacher am Donnerstag im Landtag in Potsdam. "Spekulationen jeglicher Art verbieten sich", betonte sie mit Blick auf den noch offenen Tathergang. Sie sprach den Angehörigen ihr Beileid aus. "Ich möchte allen Beschäftigten und den Mitpatienten und Mitpatientinnen viel Kraft in den nächsten Tagen und Wochen wünschen, um dieses schreckliche Ereignis aufzuarbeiten."

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) bekundete sein Beileid auf Twitter: "Furchtbare Nachrichten aus Potsdam-Babelsberg. (...) Ich bin sehr erschüttert."