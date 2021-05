Außerplanmäßige Landung

Polizei prüft Ryanair-Flieger am Berliner Flughafen

30.05.2021, 23:29 Uhr | dpa, aj

Ein Ryanair-Flugzeug landet am Flughafen BER (Symbolbild): Die Polizei prüft eine außerplanmäßige Landung am Sonntagabend. (Quelle: Frank Sorge/Symbolbild/imago images)

Ein Ryanair-Flugzeug ist in Berlin notgelandet. Ein Sprecher des Flughafens spricht von einer "Luft-Notlage". Es soll sich jedoch nicht um einen technischen Defekt handeln. Die Bundespolizei ermittelt.



Die Bundespolizei überprüft nach einer außerplanmäßigen Landung am Berliner Hauptstadtflughafen BER ein Flugzeug. "Polizeikräfte sind am Luftfahrzeug vor Ort", sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagabend.

Die Ryanair-Maschine, die eigentlich auf dem Weg vom irischen Dublin ins polnische Krakau war, stehe auf einer Sonderabstellposition. Weitere Details nannte die Sprecherin mit Verweis auf den laufenden Einsatz zunächst nicht.



Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) berichtete ein Sprecher des Flughafens habe eine "Luft-Notlage" bestätigt. Die Crew habe um eine außerordentliche Landung in Berlin gebeten. Beim Landen um 20.08 Uhr habe die Maschine keine technischen Probleme gehabt. Demnach seien technische Defekte derzeit ausgeschlossen. "Es handele sich um eine Polizeilage", wird der Sprecher zitiert.



Die Untersuchungen dauerten am späten Abend noch an. Es sei aber möglich, dass das Flugzeug noch in der Nacht wieder freigegeben werde. Zuvor hatten die "B.Z." und "Bild" berichtet.