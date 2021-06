Am Amtsgericht

Mann erschießt eine Frau und sich selbst in Celle

03.06.2021, 11:43 Uhr | dpa

Gebäude des Amtsgerichts in der Mühlenstraße: Dort hat ein Mann eine Frau und dann sich selbst getötet. (Quelle: Holger Hollemann/dpa)

Schreckenstat in Celle: Ein Mann hat am Amtsgericht erst eine Frau, dann sich selbst getötet. In welcher Beziehung die beiden zueinander standen, ist noch unklar.

Auf dem Gelände des Amtsgerichts Celle hat ein Mann eine Frau und anschließend sich selbst erschossen. Das sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur dpa. Die Hintergründe der Tat am Donnerstag würden jetzt ermittelt.



Die Sprecherin konnte zunächst nicht sagen, ob es eine Beziehung zwischen Täter und Opfer gab. Auch sei noch nicht geklärt, ob die Schüsse mit einem Termin in dem Gericht zu tun gehabt hätten.

Hinweis: Hier finden Sie sofort und anonym Hilfe, falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen.