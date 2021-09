Mordermittlungen in Hamm

Nach Fund von Frauenleiche: Polizei fasst Tatverdächtigen

20.09.2021, 11:39 Uhr | dpa, aj

Im nordrhein-westfälischen Hamm hat ein Passant die Leiche einer jungen Frau in einer Grünanlage gefunden. Ein Tatverdächtiger soll bereits festgenommen worden sein.

In einer Grünanlage in Hamm in Nordrhein-Westfalen ist eine Frauenleiche gefunden worden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Bei der Toten handele es sich um eine 25-Jährige, sagte ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft am Sonntag. Einem "Bild"-Bericht zufolge soll am Sonntagabend ein 27 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden sein. Es werde demnach auch überprüft, ob die Frau vor ihrem Tod missbraucht worden ist.

Ein Passant hatte die teilweise unbekleidete Leiche am Sonntagmorgen in der Grünanlage in der Nähe des Oberlandesgerichts entdeckt. Weitere Angaben machten die Ermittler bislang nicht. Zuvor hatten Radio Lippewelle Hamm und weitere Medien berichtet.

Die Frau habe in der Nacht vor ihrem Tod verschiedene Lokalitäten in der Innenstadt von Hamm aufgesucht, wurde ein Staatsanwalt von der "Bild" zitiert. Sie habe dem Bericht zufolge noch ein grünes Partybändchen am linken Handgelenk getragen. Fast zeitgleich mit der Leiche sei etwa 100 Meter Luftlinie entfernt ein Fahrrad auf dem Gehweg gefunden worden.