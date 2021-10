Auch Kinder dabei

Offenbar 17 US-Missionare in Haiti entführt

17.10.2021, 04:46 Uhr | wan, t-online

Ein Verdächtiger liegt auf dem Boden in Haiti, bewacht von einem Soldaten (Archivbild). Am Samstag sollen 17 amerikanische Missionare entführt worden sein. (Quelle: ZUMA Press/imago images)

In Haiti sollen nach Medienberichten amerikanische Missionare und Kinder von einer Bande entführt worden sein. Derzeit ist nichts über ihren Aufenthaltsort bekannt. Sie waren offenbar auf dem Weg zum Flughafen.

Nach Berichten der New York Times sind in Haiti bis 17 Missionare und Familienangehörige entführt worden. Als Täter werden Bandenmitglieder vermutet, die am Ausgang eines Waisenhauses gewartet haben sollen. Mehrere Personen hätten das Haus verlassen und seien in einen Bus zum Flughafen gestiegen. Die Zeitung beruft sich auf offizielle Quellen.



Offenbar war es bei einem Zwischenstopp des Busses zu der Entführung gekommen. Unter den Entführten sollen sich auch Kinder befinden. Weitere Details sind derzeit nicht verfügbar.

In Haiti steigt die Bandenkriminalität an. In Port-au-Prince sollen Gangs bereits große Teile der Stadt kontrollieren.