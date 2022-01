Razzien bei fünf Männern

Übergriffe auf Frauen in Mailand – weitere Verdächtige ermittelt

25.01.2022, 19:13 Uhr | dpa

Eine Frau geht auf dem Mailänder Domplatz an einem Polizeiauto vorbei: Die Vorfälle in der Silvesternacht erinnerten an die Silvesternacht 2015/16 in Köln. (Quelle: Matteo Gribaudi/imago images)