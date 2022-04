Lebensmittelskandal in Hessen?

Bericht: Behörde kontrollierte Betrieb nicht – ein Toter

16.04.2022, 13:34 Uhr | t-online

Stehende Pfützen, Rattenkot, Schimmel: In einem Lebensmittelbetrieb gab es offenbar massive Hygienemängel. Mehrere Menschen erkrankten, einer starb. Ein möglicher Grund: fehlende Kontrollen.

In Hessen ist es offenbar zu einem Lebensmittelskandal gekommen. Durch Produkte aus einem Obst- und Gemüsebetrieb in Südhessen seien vier Menschen erkrankt und einer gestorben, berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Behörden-Informationen. Der Betrieb wurde demnach in den vergangenen zwei Jahren nicht kontrolliert.

Die Lebensmittel seien keimbelastet gewesen und hätten dadurch die Infektionskrankheit Listeriose verursacht. Besonders brisant: Der Betrieb lieferte auch geschnittene Gurkenscheiben in Krankenhäuser. Dort sollen sich mindestens zwei Menschen nach dem Verzehr infiziert haben.

Erhebliche Hygienemängel

In dem Betrieb soll es zu erheblichen Hygienemängeln gekommen sein. Ein Gutachten der Taskforce Lebensmittelsicherheit, das der "Welt am Sonntag" vorliegt, zeigt das Ausmaß: Stehende Pfützen, Rattenkot, Schimmel. Zudem habe es an Reinigungsplänen und Eigenkontrollen gefehlt. Gegen den Betrieb werde nun ermittelt.

Offenbar versagten in diesem Fall auch die Behörden. Das zuständige Veterinäramt habe den Betrieb in den vergangenen zwei Jahren nicht mehr kontrolliert. Der Landkreis Groß-Gerau bestätigte, dass der Betrieb nicht regelgerecht überwacht wurde. Normalerweise sollen solche Betriebsprüfungen ein- oder zweimal im Jahr stattfinden.

Die mangelnde Überprüfung war dem Bericht zufolge systemisch: 2021 seien nicht einmal die Hälfte der vorgeschriebenen Kontrollen durchgeführt worden. Grund sei, dass Personal zeitweise in der Corona-Kontaktnachverfolgung eingesetzt wurde, teilte der Landkreis der "Welt am Sonntag" mit.