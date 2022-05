Sieben Journalisten sind im Krieg in der Ukraine bislang ums Leben gekommen. Nur Mexiko ist fĂŒr Medienvertreter vergleichbar tödlich. Und a uch die Zahl der Angriffe auf Reporter in Deutschland ist gestiegen.

Demnach sei in Russland mit dem Beginn des Angriffs auf die Ukraine die Pressefreiheit "de facto abgeschafft" worden, hieß es in der Analyse. In der aktuellen Rangliste liegt das Land auf dem 155. Platz. Auch in Myanmar (Rang 176) nach dem dortigen MilitĂ€rputsch sowie in Afghanistan (Rang 156) nach der MachtĂŒbernahme der Taliban sei unabhĂ€ngiger Journalismus "kaum noch möglich".