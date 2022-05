Beim Vergraben einer Leiche ist der mutmaßliche Täter in der amerikanischen Stadt Trenton in Südkalifornien selbst gestorben. Die Polizei fand den Mann leblos unmittelbar neben einem frischen Grab.

Als Nachbarn am Dienstag die Polizei in der US-Stadt Trenton um Hilfe riefen , ahnten sich noch nichts von den Folgen. Nach Berichten des US-Senders News 19 hatten sie einen leblosen Mann im Garten seines Hauses gemeldet. Die herbeigerufenen Rettungsdienste bestätigten den Tod des Mannes.

Der mutmaßliche Täter ist laut Polizeibericht an einem Herzinfarkt verstorben. Nach ersten Ermittlungen soll der 60-Jährige seine Partnerin zunächst im Haus attackiert und dann ermordet haben. Er habe die Leiche dann in Plastiksäcke verpackt und eine Grube ausgehoben, in die er sie gelegt habe. Beim Zuschütten habe er sich offenbar so überanstrengt, dass sein Herz aufgab.