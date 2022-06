Der Polizei in Italien und internationalen Fahndern ist ein Schlag gegen den Drogenhandel gelungen: Mehr als vier Tonnen Kokain wurden sichergestellt – eine der grĂ¶ĂŸten Mengen, die je in Europa beschlagnahmt wurden.

In Italien ist eine der bislang grĂ¶ĂŸten Kokainmengen beim Einsatz verdeckter Ermittler in Europa beschlagnahmt worden. Über ein Jahr lang wurden ĂŒber Scheinfirmen und angebliche ZwischenhĂ€ndler Transporte des Kokains vom Golfo-Clan aus Kolumbien nach Italien verfolgt, sagte Oberst Leonardo Erre von der Guardia di Finanza in Triest am Dienstag.