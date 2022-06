Darum griff die Polizei beim Schulmassaker in Uvalde nicht ein

In einem Raum gefangen mit einem TodesschĂŒtzen, zum Teil bereits schwer verletzt, mussten die Opfer des Amoklaufs im US-amerikanischen Uvalde, Texas , mehr als eine Stunde auf Hilfe durch die Polizei warten. Die Beamten standen offenbar schwer bewaffnet vor den RĂ€umen – ohne umgehend einzuschreiten. Sie warteten wohl auf SchutzausrĂŒstung und SchlĂŒssel, um die TĂŒren zu öffnen. Das berichtet die "New York Times" unter Berufung auf Dokumente und Videomaterial, das unter anderem Körperkameras von Beamten aufzeichneten.

Ermittler untersuchen derzeit, ob Kinder und Lehrer bei einem frĂŒheren Eingreifen der Polizei hĂ€tten gerettet werden können. Die Faktenlage scheint in dieser Frage bereits erdrĂŒckend: Kurz nach der Befreiung aus der Schule starb ein Lehrer in einem Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus, drei Kinder starben in nahe gelegenen KrankenhĂ€usern, berichtet die "New York Times" weiter.