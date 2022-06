Texas: Mindestens 46 Tote in Lastwagen in Texas entdeckt

Mindestens 46 Tote in Lastwagen in Texas entdeckt

Die Leichen von mindestens 46 Menschen sind im US-Bundesstaat Texas in einem Lastwagen am Rande von San Antonio gefunden worden. Der Feuerwehrchef der Großstadt San Antonio, Charles Hood, bestätigte den grausigen Fund am Montagabend. Demnach wurden 16 Überlebende in Krankenhäuser gebracht, zwölf Erwachsene und vier Kinder. "Die Patienten, die wir gesehen haben, waren zu heiß, um sie zu berühren, sie haben unter Hitzeschlägen gelitten."