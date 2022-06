Epstein-Skandal: Ghislaine Maxwell muss 20 Jahre ins Gefängnis

Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell muss fĂŒr 20 Jahre ins GefĂ€ngnis Von dpa Aktualisiert am 28.06.2022 - 20:51 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ghislaine Maxwell bei der VerkĂŒndung des Strafmaßes in New York: Die Vertraute von Jeffrey Epstein muss lange ins GefĂ€ngnis. (Quelle: Jane Rosenberg/Reuters-bilder)

Sie soll die Missbrauchsopfer fĂŒr den US-MilliardĂ€r Jeffrey Epstein besorgt haben. Jetzt ist das Strafmaß fĂŒr die Strippenzieherin klar.

Ein Gericht in New York hat die Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell wegen Sexualverbrechen zu 20 Jahren Haft verurteilt. Das teilte Richterin Alison Nathan am Dienstag mit.

Der Schmerz der Opfer tue ihr leid, sagte Maxwell, in ein graues Oberteil gekleidet, dem Gericht. Dass sie Jeffrey Epstein getroffen habe, bereue sie mehr als alles Andere. Die Verteidigung der 60-JĂ€hrigen hatte zuletzt fĂŒr eine deutlich mildere Haftstrafe von weniger als zehn Jahren plĂ€diert.

Rechte Hand des MilliardÀrs

Maxwell war bereits im Dezember von einer New Yorker Jury schuldig gesprochen worden. Sie galt als rechte Hand des bis in höchste US-Kreise vernetzten GeschĂ€ftsmanns Epstein und spielte eine zentrale Rolle beim Aufbau eines Rings zum sexuellen Missbrauch von MĂ€dchen. Maxwell hatte angekĂŒndigt, in Berufung zu gehen.

Die Gerichtsverhandlung hatte weltweit fĂŒr Aufmerksamkeit gesorgt, weil sie fĂŒr viele nach dem Tod Epsteins als Stellvertreterprozess gesehen wurde. Dieser hatte sich offiziellen Angaben zufolge im Sommer 2019 in seiner GefĂ€ngniszelle umgebracht.

Missbrauch dauerte Jahrzehnte

Jahrzehntelang soll der Missbrauch zahlreicher MinderjĂ€hriger auf Epsteins Anwesen in New York, Florida, Santa Fe und auf den Virgin Islands stattgefunden haben. Der Fall schlug in den USA auch deshalb hohe Wellen, weil der Unternehmer mit Prominenten wie den Ex-PrĂ€sidenten Bill Clinton und Donald Trump, MilliardĂ€r Bill Gates und dem britischen Prinzen Andrew bekannt war. Eine frĂŒhere Anklage gegen ihn mĂŒndete in einem fĂŒr Epstein sehr vorteilhaften Deal. SpĂ€testens dadurch wurde er zum Symbol einer gesellschaftlichen Elite, die selbst mit Verbrechen durchkommt.