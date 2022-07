Schüsse bei US-Parade: Siebenfache Mordanklage nach Bluttat bei US-Parade

Neue Erkenntnisse ├╝ber Tatverlauf Siebenfache Mordanklage nach Bluttat bei US-Parade Von dpa Aktualisiert am 06.07.2022 - 01:32 Uhr Lesedauer: 2 Min. Der mutma├čliche Sch├╝tze von Highland Park: Er soll die Tat wochenlang geplant haben. (Quelle: Reuters-bilder)

Sieben Menschen starben: Am Montag hatte ein Sch├╝tze auf Zuschauer einer Parade in den USA geschossen. Nun wurden die ersten Anklagepunkte bekanntgegeben.

Nach der Bluttat bei einer Parade zum US-Nationalfeiertag in einem Vorort von Chicago ist der mutma├čliche Todessch├╝tze wegen Mordes in sieben F├Ąllen angeklagt worden. "Dies sind nur die ersten von vielen Anklagen", sagte der Staatsanwalt des Bezirks Lake County, Eric Rinehart, am Dienstagabend (Ortszeit) in der Kleinstadt Highland Park. Er erwarte, dass der 21 Jahre alte Tatverd├Ąchtige noch in Dutzenden weiteren Punkten zur Rechenschaft gezogen werde. Im Falle einer Verurteilung w├╝rden aber bereits die Anklagen wegen Mordes ersten Grades zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Chance auf Bew├Ąhrung f├╝hren.

Rinehart k├╝ndigte an, die Staatsanwaltschaft werde an diesem Mittwoch bei Gericht beantragen, dass der Verd├Ąchtige in Untersuchungshaft genommen werde ÔÇô ohne die M├Âglichkeit, gegen Kaution bis zu einem Urteil auf freien Fu├č zu kommen. Der Ankl├Ąger betonte, f├╝r die Sicherheit der Menschen m├╝sse mehr getan werden. Er forderte ein landesweites Verbot von Sturmgewehren, wie sie bei zahlreichen Massakern in den USA benutzt wurden ÔÇô so auch im Falle der j├╝ngsten Tat in Highland Park. US-Pr├Ąsident Joe Biden war k├╝rzlich mit der gleichen Forderung am Widerstand im Kongress gescheitert.

Mutma├člicher Sch├╝tze verkleidete sich als Frau

Der mutma├čliche Todessch├╝tze bei einer Feiertags-Parade in den USA hatte seine Tat nach neuen Erkenntnissen der Polizei wochenlang geplant. Seine Waffe, ein "leistungsstarkes Gewehr", habe er nach derzeitigem Kenntnisstand legal im Bundesstaat Illinois gekauft, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Highland Park, einem Vorort von Chicago. Der junge Mann habe bei seiner Tat typische Frauenkleidung getragen, um sich m├Âglicherweise zu tarnen und unter den fl├╝chtenden Menschen nicht aufzufallen, teilte die Polizei weiter mit. Er habe mit seiner Waffe mehr als 70 Sch├╝sse abgegeben.