Brasilien: Mord an Journalisten – weiterer Verdächtiger stellt sich

Nach dem gewaltsamen Tod des britischen Journalisten Dom Phillips bei Recherchen in Brasilien ist ein vierter Verdächtiger festgenommen worden. Der Mann, dessen Vorname mit "Colombia" angegeben wurde, habe sich "spontan" selbst gestellt, teilte die brasilianische Polizei am Freitag mit. Er habe damit in der Presse kursierende Vorwürfe entkräften wollen, er habe den Mord an Phillips und dem Indigenen-Experten Bruno Pereira in Auftrag gegeben.