Tankstellen-Mord in Idar-Oberstein: Angeklagter radikalisierte sich seit 2015

Der mutma├čliche Tankstellen-M├Ârder von Idar-Oberstein hat sich nach Aussage eines Gef├Ąngnispsychologen seit dem Jahr 2015 politisch radikalisiert. W├Ąhrend der Untersuchungshaft habe der 50 Jahre alte Angeklagte in ├╝ber 60 Sitzungen ├╝ber sich, seinen psychischen Zustand, die Tat sowie ├╝ber allgemeine Themen gesprochen, sagte der als Zeuge geladene Psychologe am Montag vor dem Landgericht in Bad Kreuznach.