Kanada: Mann schießt gezielt auf Obdachlose – mindestens ein Toter

Mann in Kanada schießt gezielt auf Obdachlose

Ein Mann hat am Montagmorgen auf mehrere Obdachlose in Kanada geschossen. Die Polizei spricht von mehreren Verletzten.

In der kanadischen Stadt Langley hat am Montagmorgen ein Mann offenbar gezielt auf mehrere Obdachlose geschossen. Nach Berichten der kanadischen Nachrichtenseite "CBC News" unter Berufung auf die örtliche Polizei, wurde ein Verdächtiger bereits am Morgen festgenommen. Unklar sei allerdings noch, ob der Mann alleine gehandelt habe.