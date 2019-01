Zu viel Schmerzmittel

Bewohnerin von Pflegeheim stirbt

21.01.2019, 16:34 Uhr | AFP

Die Kripo in Köln ermittelt: Eine Seniorin ist gestorben, nachdem sie von einer Pflegekraft eine Überdosis Schmerzmittel erhalten hat. (Symbolfoto) (Quelle: imago)

Die Kriminalpolizei in Köln ermittelt gegen eine Pflegekraft: Eine Patientin ist gestorben, nachdem sie von der Mitarbeiterin eines Pflegeheims mit einem Schmerzmittel behandelt wurde.

Eine schwerkranke Pflegeheimbewohnerin ist in Köln nach einer zu hohen Schmerzmitteldosis gestorben. Eine Pflegekraft spritzte der 87-Jährigen in der Nacht zum Sonntag eine erhöhte Dosis eines ärztlich verordneten Schmerzmittels, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Altenpfleger verständigten nach dem Vorfall die behandelnde Ärztin.





Am späten Sonntagnachmittag lag die Patientin dann leblos in ihrem Bett. Eine Ärztin konnte nur noch den Tod der Seniorin feststellen. Die Kriminalpolizei Köln nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung auf. Um die Todesursache zu klären, sollte die Leiche obduziert werden.