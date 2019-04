Nach 27 Jahren

Mutter erwacht aus Koma und ruft nach ihrem Sohn

24.04.2019, 21:52 Uhr | sth, t-online.de

Munira Abdulla in ihrer Heimat: Nach 27 Jahren ist sie aus dem Koma aufgewacht. (Quelle: Omar Webair)

Jahrelang hat Munira Abdulla in den Emiraten im Koma gelegen. Ihr Sohn gab die Hoffnung um sie nie auf. Dann brachte er sie in eine Klinik im bayerischen Bad Aibling.

Als der Bus auf das Auto zusteuerte, nahm Munira Abdulla ihren vierjährigen Sohn fest in den Arm. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt, ihr Sohn hatte nur ein paar Kratzer. Das geschah 1991 in der Stadt Al Ain in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Munira erlitt damals so schwere Kopfverletzungen, dass sie jahrelang im Koma lag. Jegliche Behandlungen in den Emiraten blieben ohne Erfolg. Doch ihre Familie gab die Hoffnung nicht auf und kämpfte weiter, bis schließlich eine Einladung aus dem Königshaus hereinflatterte.

Flug nach Deutschland

Vor zwei Jahren durfte der Sohn mit seiner Mutter nach Deutschland fliegen – auf Kosten des Kronprinzen. Ziel war die Schön Klinik im bayerischen Bad Aibling. In einem bewegenden Bericht des "National" schilderte ihr Sohn Omar: "Für mich war sie wie Gold. Je mehr Zeit verging, desto wertvoller wurde sie für mich."

In Bad Aibling stellten die Ärzte fest: Munira Abdulla konnte ihren Blick auf verschiedene Punkte richten. Meist habe sie auf ihren Sohn geschaut. "Allerdings waren keinerlei zielgerichtete Bewegungen erkennbar, kein Befolgen auch nur einfachster Aufforderungen", sagte eine Sprecherin der Klinik t-online.de.

Sohn Omar: "Für mich war sie wie Gold"

Knapp ein Jahr nach ihrer Einlieferung geschah das Unglaubliche: Munira rief plötzlich nach ihrem Sohn. Der saß neben dem Bett und beschrieb die Situation in einem Interview mit dem "National".







"Sie hat meinen Namen gerufen. Ich flog vor Freude. Seit Jahren hatte ich von diesem Moment geträumt und mein Name war das erste Wort, das sie sagte", beschrieb Sohn Omar.