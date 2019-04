Rheinland-Pfalz

Kleinkind stürzt in drei Meter tiefen Schacht

22.04.2019, 17:53 Uhr | dpa

In Erzhausen im Kreis Kaiserslautern arbeiten THW und Polizei mit Hochdruck daran, ein 17 Monate altes Kleinkind aus einem Schacht zu befreien. Die Region ist durch den Bergbau der Vergangenheit geprägt.

Ein 17 Monate altes Kind ist in Rheinland-Pfalz in einen drei Meter tiefen Schacht gefallen. "Das Kind hatte das abgedeckte Rohr offenbar in einem unbeaufsichtigten Moment geöffnet und war in die Tiefe gestürzt", berichtete das Polizeipräsidium Westpfalz am Montag. "Derzeit arbeiten Feuerwehr und Rettungskräfte fieberhaft daran, das Kind zu befreien."

Das Technische Hilfswerk sei alarmiert und rücke mit Rettungs- und Bergegerät zur Einsatzstelle aus, Polizei und US-Militärpolizei sicherten die Rettungsarbeiten ab. Ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, konnte die Polizei zunächst noch nicht sagen.







Das Unglück ereignete sich in Erzenhausen im Landkreis Kaiserslautern. Der Ort gehört zur Verbandsgemeinde Weilerbach und hat laut Website der Gemeinde 800 Einwohner. Zu den touristischen Besonderheiten des Ortes zählen "bergbauliche Spuren aus dem 18. Jahrhundert" wie Stollen oder sogenannte Pingen, also graben- oder trichterförmige Vertiefungen, die durch Bergbautätigkeiten entstanden sind.