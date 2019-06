Nach Explosion in Wien

Helfer bergen Leiche aus eingestürztem Wohnhaus

27.06.2019, 14:03 Uhr | AFP

Nach einer schweren Explosion in einem Wiener Wohnhaus ist eine Person tot geborgen worden. Rettungskräfte suchen in den Trümmern nach weiteren Menschen.

Nach der Gasexplosion in einem Wohnhaus in Wien ist eine Tote aus den Trümmern geborgen worden. Die Leiche der Frau wurde in der Nacht zu Mittwoch in dem eingestürzten Gebäude gefunden, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete.

In einem Hohlraum orteten die Rettungskräfte demnach noch einen weiteren Menschen, von dem es ebenfalls kein Lebenszeichen gab. Die Feuerwehr arbeite nun "mit Volldampf", um das Opfer zu bergen, sagte ein Feuerwehrsprecher.





In dem Mehrfamilienhaus war es am Mittwochnachmittag zu einer schweren Explosion gekommen. Nach der Detonation klaffte ein riesiges Loch in dem mehrstöckigen Gebäude. Wohnbereiche zwischen dem zweiten und vierten Stock wurden weggerissen, Bauteile und Inventar auf die Straße geschleudert. Mindestens vier Menschen wurden laut APA bei dem Unglück verletzt, zwei von ihnen schwer. In der Nacht waren mehr als hundert Feuerwehrleute im Einsatz.