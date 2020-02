Zehn Meter tief

Schweiz: Sessellift stürzt ab – vier Menschen schwer verletzt

07.02.2020, 12:48 Uhr | t-online.de, joh

In einem Schweizer Skigebiet stürzt ein Lift ab. Vier Menschen zwischen 33 und 40 Jahren sind zum Teil lebensbedrohlich verletzt worden. Die Ursache dafür ist noch unklar.

Ein Sessellift ist am späten Donnerstagabend in Stoos in die Tiefe gestürzt. Dabei sind vier Menschen schwer verletzt worden. Das berichtet unter anderem die "Neue Zürcher Zeitung". Warum der Sessellift Stoos-Fronalpstock abstürzte, ist derzeit noch unklar.

Rettungshubschrauber brachten die Verletzten in vier Spezialkliniken, teilte die Polizei mit. Eine 33-Jährige und ein 40 Jahre alter Mann hatten lebensbedrohliche Verletzungen, zwei Männer im Alter von 33 und 38 Jahren wurden erheblich verletzt. Eine Gruppe von sechs Menschen, die im nachfolgenden Sessellift fuhren, konnten unverletzt geborgen werden.



Kollision mit Seil Ursache?

Nach Angaben der Polizei sei der Sessel mit einem Seil kollidiert, bevor er zehn Meter in die Tiefe stürzte. Mit dem Seil war offenbar ein Pistenfahrzeug am Berg befestigt, damit es bei der Arbeit nicht abrutscht.

Schon 2016 war es dort zu einem ähnlichen Absturz gekommen. Damals war ein leerer Sessel der Bahn Mettlen-Fronalpstock bei einer Bergfahrt herunter gefallen. Verletzte gab es nicht.