Auf Anti-Corona-Demo

Polizei nimmt Fernsehkoch Hildmann kurzzeitig fest

24.05.2020, 10:52 Uhr | dpa, ds

In der Corona-Krise fällt er durch die Verbreitung von Verschwörungstheorien auf. Nun ist Fernsehkoch Attila Hildmann bei einer Kundgebung in Berlin kurzzeitig festgenommen worden. Er sagt, Polizisten hätten ihn getreten.

Der Fernsehkoch Attila Hildmann ist am Samstag in Berlin vorübergehend festgenommen worden. Ihm würden Verstöße gegen das Versammlungs- und das Infektionsschutzgesetz vorgeworfen, sagte eine Polizeisprecherin. Eine Strafanzeige werde gefertigt. Der für seine veganen Rezepte bekannte Koch, der auf dem Weg zu einer Kundgebung am Kanzleramt war, war zuletzt mit der Verbreitung von Verschwörungstheorien in der Corona-Krise aufgefallen.

Nach Polizeiangaben hatte sich am Lustgarten in Berlin-Mitte eine Vielzahl von Menschen im dreistelligen Bereich um Hildmann versammelt. Es sei der Eindruck entstanden, er wolle mit diesen losgehen – es sei aber nicht gestattet, einen Aufzug durchzuführen. Die Polizei habe ihn darauf hingewiesen und Maßnahmen angekündigt, die dann auch umgesetzt worden seien, so die Sprecherin. Hildmann sei aber wieder entlassen worden – und Einsatzkräfte hätten ihn dann zu dem Ort geleitet, an dem er eine Kundgebung abhielt.

Hildmann wollte nur spazieren

Auf dieser Versammlung neben dem Kanzleramt sagte Hildmann zu dem Geschehen um seine Festnahme, er sei erkannt worden und es habe sich ein Tross von Menschen um ihn gebildet. Er habe in einem "friedlichen Protest" zum Bundeskanzleramt spazieren wollen. Die Beamten hätten aber die Wege abgeriegelt, so dass er gar nicht dorthin habe kommen können. Als er nach der Rechtsgrundlage gefragt habe, "da hat man mich gewaltsam festgenommen, auf den Boden gedrückt, mich getreten (...)". Er habe Wunden und blaue Flecken. Die Polizei äußerte sich dazu nicht.

Video soll Festnahme von Hildmann zeigen

In einem Video eines Augenzeugen, das die Festnahme des Fernsehkochs zeigen soll, ist zu sehen, wie Hildmann mit einem Polizisten diskutiert. Dieser erklären ihm mehrfach, dass er nicht mit der Menschengruppe zum Kanzleramt ziehen dürfe. Hildmann geht auf diese Hinweise nicht ein und führt seine Rede vor der Menschentraube fort. Dann kommen mehrere Beamte, packen Hildmann und drücken in zu Boden. Von Tritten ist in dem Video nichts zu sehen, allerdings ist die Sicht auf Hildmann immer wieder verdeckt. (Wir haben uns an dieser Stelle dazu entschieden, das oben genannte Video nicht zu zeigen, da es neben der Diskussion mit der Polizei und der vermeintlichen Festnahme auch über mehrere Minuten lang zeigt, wie Hildmann unbelegte Verschwörungsmythen seinen Zuhörern zuruft. Dem möchten wir keine Bühne geben.)



An der Kundgebung nahmen nach Schätzung eines dpa-Reporters mehr als 100 Menschen teil. Es gab zudem einige Gegendemonstranten. Die Polizei wies über Lautsprecher auf die Vorgaben hin. Bei Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen in anderen deutschen Städten kamen weniger Menschen als erwartet. Mehr dazu lesen Sie hier.