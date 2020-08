17 Kilometer vor Arkona

Mann treibt tagelang in gestohlenem Boot auf der Ostsee

07.08.2020, 18:30 Uhr | AFP

Diesen Bootsausflug hatte er sich sicher anders vorgestellt. Ein Mann trieb mehrere Tage auf der Ostsee, bevor er von einem vorbeifahrendem Schiff gerettet wurde.

In einem gestohlenem Boot ist ein Mann tagelang auf der Ostsee vor Rügen umher getrieben. Der 34-Jährige wurde von einem unter zyprischer Flagge fahrenden Motorschiff etwa 17 Kilometer nordwestlich von Arkona aufgenommen, wie die Bundespolizeiinspektion See Warnemünde in Rostock am Freitag mitteilte.

Gestohlenes Boot konnte zugeordnet werden

Der Motor ließ sich nicht starten, Rettungs- und Sicherheitsmittel wie Schwimmweste oder Taschenlampe befanden sich ebenfalls nicht an Bord, so dass der Mann auf sich aufmerksam hätte machen können. Der sichtlich verwirrte und behördenbekannte Mann wurde auf einem Einsatzschiff der Bundespolizei versorgt.

Das gestohlene Boot konnte einem Besitzer zugeordnet werden. Der Mann wurde der Wasserschutzpolizei Sassnitz auf Rügen übergeben und anschließend in eine Psychiatrie gebracht. Die Ermittlungen dauern an.