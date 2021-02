U-Haft in Baden-Württemberg

Lehrer unter Missbrauchsverdacht tot in Zelle gefunden

10.02.2021, 13:56 Uhr | AFP

Gang in einer Untersuchungshaftanstalt (Symbolbild): In Lörrach wurde ein Toter in einer Zelle gefunden. (Quelle: Rolf Kremming/imago images)

Der 53-Jährige soll sich an einem Kind vergangen haben. Seine Leiche wurde bereits Anfang Februar in der Justizvollzugsanstalt im baden-württembergischen Lörrach gefunden.

Im baden-württembergischen Lörrach ist ein des Kindesmissbrauchs verdächtigter Lehrer in Untersuchungshaft tot in seiner Zelle gefunden worden. Der 53-Jährige sei Anfang Februar leblos in der Justizvollzugsanstalt Lörrach entdeckt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Freiburg am Mittwoch mit. Eine Obduktion habe keine Hinweise auf Fremdverschulden ergeben.

Seit November in Untersuchungshaft

Das Verfahren gegen den 53-Jährigen wurde nun eingestellt. Der Mann stand laut Staatsanwaltschaft in dringendem Verdacht, trotz eines Berufsverbots zwischen 2014 und Sommer 2020 an einer Schule im Landkreis Lörrach Kinder unterrichtet zu haben. In diesem Zeitraum soll er ein Kind sexuell missbraucht haben. Der Mann befand sich seit November in Untersuchungshaft.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.